Keskerakonna esinumber Pärnumaal on Kadri Simson

«Minu side Pärnumaaga on tugev – mul on Tori juured ja olen olnud kümme aastat Pärnumaa esindaja riigikogus,» ütles Simson.

«Kadri on mitmetel valimistel pälvinud Pärnumaa inimeste kõrge usalduse ning olen veendunud, et tema juhitud meeskond teeb ka seekord väga tugeva tulemuse,» ütles Keskerakonna esimees Jüri Ratas.

«Meie peamiste valimislubaduste seas leiab mitmeid taristuprojekte eesotsas Rail Balticu, kohaliku lennujaama ja neljarealise Via Balticaga, kuid loomulikult on seal ka lubadusi, mis aitavad vähendada ühiskondlikku ebavõrdsust. Pean siinkohal silmas näiteks meie plaanitud erakorralist pensionitõusu, et aastal 2020 kasvaksid pensionid kokku saja euro võrra. Muidugi toetan ka maksusüsteemi, mis leevendab keskmist ja väikest palka teenivate inimeste maksukoormust,» rääkis Simson.