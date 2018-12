Reinsalu ei jäta jonni: valitsus ei ole andnud välisministrile mandaati ÜRO rändeleppega ühinemiseks

Ühtlasi tuletab Reinsalu Mikserile meelde, et valitsus ei ole välisministrile andnud mandaati kõnealuse leppega ühinemiseks. Ta toonitab, et valitsuse mandaat on olemas üksnes leppe üle läbirääkimiste pidamiseks ning 15. novembril ei jõudnud valitsuse liikmed leppe toetamise küsimuses kokkuleppele.

Reinsalu lisab, et riigikogu avaldus lepet toetada väljendab vaid rahvaesinduse hoiakut, kuid see ei väljenda poliitilist tahet ega ole õiguslikult siduv otsus ning valitsus ei ole selles asjas oma otsust teinud.

«Kuni analüüsi valmimiseni peatada Eesti Vabariigi poolsed võimalikud tegevused rändeleppesse puutuvalt ning teavitada sellest riigikogu. On tõsiasi, et hetkel ei ole Eesti Vabariigi ametiasutustel või ekspertidel koostatud ühtegi leppesse puutuvat sisulist analüüsi. Selles küsimuses peavad Eesti Vabariigi ametiasutused tegema ära oma kodutöö. Me peame terve mõistusega, ilma paanikata ja ratsionaalselt hindama, mis tegelikult on nii leppe võimalik kui ka ühinevate riikide poolt omistatud tähendus ja mõju Eesti Vabariigi otsustele migratsioonivallas,» kirjutab minister kirjas.