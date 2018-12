Kuula artiklit

Pühadeaeg algas, poliitiline tegevus raugeb ja asendub kampaaniaga. Pensionireform ähvardas korraks pingeliseks minna, aga rauges. Katuseraha teemat loodavad poliitikud samuti raugevat, ajakirjandus aga mitte.

SALAKAVAL VALIMISREKLAAM

President on valimised välja kuulutanud, esimesed plakatid poliitikute nägudega laiutavad juba ammu tänavatel. Reklaamplagude ohjes hoidmisest kujuneb ametnikele aga paras peavalu.

Ratastel poliitpead

Keskerakond tahab kasutada poliitilise välireklaami keelu ajal autodel sõnumit «Ratas viib edasi», kirjutas kolleeg Andres Einmann Postimehes. Milles probleem? Seadus ei luba agitatsioonikeelu ajal välireklaami, aga kas ringisõitev nägu on välireklaam? Sama nõksu kasutasid kunagi kohalike volikogude valimistel IRLi poliitikud, kus reklaami veeti jalgratta taga.

Milline kampaania üldse käib?

Europarlamendi valimised on lähestikku riigikogu valimistega, kampaaniad osaliselt kattuvad.

Milles probleem? Samal ajal, kui on riigikogu valimiste reklaamikeeld, pole keelatud üles panna europarlamendi kampaaniareklaame. Aga näod neil on ju samad. Kuidas seal vahet teha?

KATUSERAHA TALIVILI KÜLVATUD

Sel nädalal sai ka lõplikult avalikuks nimekiri objektidest, mida riigikogu fraktsioonid kavatsevad katuserahaga turgutada. Valimiste eel on koalitsiooni jagatavad summad paisunud kahekordseks. Iga-aastane mõttetu sobramine, mõtlete? Ei ole.

Miks? Järjest rohkem tuleb ilmsiks juhtumeid, kus raha on saanud sama erakonnaga või selle liikmetega seotud vastloodud MTÜd ja muud objektid. Raha jääb peresse, on vist sobiv öelda.

Katuserahade jagamise eel. MEEM: SKUNK.EE FOTO: skunk.ee

Kuhu rahaterad kukuvad?

Vabaerakond – 17 objekti, kogusumma 227 000 eurot. Hulk MTÜsid, paar koolimaja ja Kaitseliit. Poliitikud sosistavad, et tegelik summa on Vabaerakonnal siiski suurem, kuna nende toega jäi riigikogus läbi kukutamata valitsuse kümnete miljonite eurode ulatuses katuseraha jagamine. Pole välistatud, et mõni Vabaerakonna objekt on peidetud koalitsioonierakondade tabelitesse.

Keskerakond – 166 objekti, kogusumma 2,2 miljonit eurot. Jälle on oma tiiva alla võetud Loksa linn, samuti toetatakse suurt hulka kirikuid ja mitut Pätsi monumenti.

Isamaa – 147 objekti, kogusumma 1,9 miljonit eurot. Raha saab suur hulk MTÜsid, mõni loodud paar kuud enne rahajagamise algust.

SDE – 147 objekti, kogusumma 1,9 miljonit eurot. Suur hulk MTÜsid, eritähelepanu Võrumaale, kust on pärit ja kus kandideerib peasekretär Kalvi Kõva.

EKRE – 3 objekti, kogusumma 300 000 eurot. Vähiravifond Kingitud Elu, naiste varjupaikade liit, TÜ kliinikumi lastefond, kõigile võrdselt.

Reformierakond – 0. Oravad loobusid katuseraha jagamast.

Mida järeldada? Järgmisel aastal räägime sellest jälle. Ükski poliitik ei taha süsteemi muuta. Vähe on paremaid tagatisi endale häälte kindlustamiseks kui oma kodukohta viidud rahanutsakas.

VALITSUSE VIIMSED KATSUMUSED

Pensionäridele sularaha pakkumise varjus liigub koalitsioon edasi pensioni I samba reformiga. Ka see on eelnõu, mille suhtest valitsuses just kõige tugevamat üksmeelt ei ole. Jälle on Isamaa see, mille esimees Helir-Valdor Seeder ütles mulle, et pole nagu õige asi, samas kui sotsid ja Keskerakond on reformi taga.

Mis muutub? I sambas ei mängiks enam nii suurt rolli tööaastate jooksul teenitud palk, vaid töötatud aastad. Seeder tahaks aga üldse kaotada vabatahtliku II samba, kuid I samba reform liigub teadmises, et II sammast ei puututa.

Mis siis saab? Eilse istungi alguses öeldi mulle opositsioonist, et Isamaa siiski ei tule nendega kaasa pensionireformi maha hääletama. Nii ka läks, reform läbis turvaliselt teise lugemise. Olen kuulnud, et Isamaa vastuseisu leevendas just sotsiaalkomisjonis tehtud muudatus, kus I sambas staaži peale üleminek asendati variandiga 50:50, kus poole ulatuses säilib ka palgakomponent.

Mida see tähendab? Koalitsiooni aspektist on see kinnitus, et käest läinud ränderaamistiku juhtumist on õpitud ja bravuuri maha võetud – keegi kolmest ei taha siiski valitsust kummuli keerata. Nüüd on selge, et kui ei tule suuri murranguid, tiksutakse kevadeni välja.