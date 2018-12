Eesti Vabaõhumuuseumi direktor kandideerib Reformierakonna nimekirjas riigikogusse

«Pikaajalise muuseumijuhina tunnen, et mul on aeg panustada oma kogemusi Eesti arengusse laiemalt. Üheks ülesandeks sean seista selle eest, et luuakse riiklik programm, millega toetada kõigi kuni 19-aastaste laste ja noorte tasuta osalust riigimuuseumide haridustegevuses,» ütles Merike Lang.

«Täna on meil kahjuks vaesemaid perekondi ja maakoolide lapsi, kellele jäävad muuseumide suurepärased programmid kättesaamatuks.»

«Merike Lang on inspireeriv naine, kes on teinud Vabaõhumuuseumist elava muusemi. Mul on hea meel, et Merike meie meeskonnaga liitub,» märkis Reformierakonna esimees Kaja Kallas.