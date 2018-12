Keskerakond tahab kasutada välireklaami keelu ajal autodel sõnumit «Ratas viib edasi»

Keskerakonna pressiesindaja Andre Hanimägi selgitas, et erakond tahab kasutada kirja «Ratas viib edasi» kahel erakonna autol. Kirja juures on Keskerakonna logo. Erakonna juhi Jüri Ratase pilti või kandideerimisnumbrit ei ole kavas autodele juurde lisada.

Keskerakond saatis politsei- ja piirivalveametile ka kirja, milles uurib, kas selliste autode kasutamine liikluses poliitilise välireklaami keelu ajal on lubatud või mitte.

Politsei- ja piirivalveamet ei ole seni veel leidnud kindlat seisukohta, kas erakonna tunnuslauset saaks käsitleda kui kaubamärki või mitte ning kas sõnum «Ratas viib edasi» on valimisüleskutse või mitte. Politsei arutad seda küsimust enne lõpliku seisukoha langetamist veel teiste ametkondadega.

Vastavalt seadusele on aktiivse valimisagitatsiooni perioodil ehk 40 päeva jooksul enne valimispäeva poliitiline välireklaam keelatud. Riigikogu valimised toimuvad tuleva aasta 3. märtsil ning poliitilise välireklaami keeld hakkab kehtima 23. jaanuaril.

Riigikogusse kandideeriva maakleri ametialased plakatid on lubatud

Keskerakond uuris politseilt ka, mida teha kandidaadiga, kes töötab kinnisvaramaaklerina ning kellel on aastane leping välireklaamipindadele, milledel on plakat tema näoga ja kontaktandmetega. Politsei hinnangul on kandideeriva maakleri ametialased plakatid välireklaami ajal lubatud.