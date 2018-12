Raadio 4 saatejuht Ilja Ban kandideerib keskerakonna nimekirjas riigikokku

Ilja Bani sõnul on ta raadiotöös mõistnud, et sotsiaalsete ja majanduslike probleemide lahendamiseks peab ühiskond ühiselt pingutama ning selles tuleb ka valitsusel astuda omalt poolt vajalikke samme.

«Keskerakonna juhtimisel on valitsus kahe aasta jooksul saavutanud edu mitmes murekohas, milleks olid tervishoiu alarahastus, palgavaesus ja ebaühtlane regionaalareng. keskerakond on näidanud, et Eestit saab juhtida teistmoodi, pöörates tähelepanu kõigile inimestele ja kogukondadele, kes Eestit oma koduks peavad,» rõhutas Ban.

«Soovin anda oma panuse, et keskerakond saaks jätkata õiglasema riigi ehitamist ka pärast Riigikogu valimisi,» ütles ajakirjanik Ilja Ban.

Keskerakonna esimees Jüri Ratas ütles, et tal on hea meel, kui meeskonnaga liitub kogenud inimene, kel on tugev sotsiaalne närv. Soovides nüüd panustada ka poliitikasse keskerakonna nimekirjas.