Tallinna Televisoon kehtestas valimiste kajastamiseks reeglid

«2019. aasta märtsis on Eestit ees ootamas riigikogu valimised ja selleks, et võimalikult hästi kogu see valimiste kampaaniaaeg sujuks, ongi meil samuti koos Eesti Rahvusringhäälinguga tegeletud sellega, et meil oleks kindlaks määratud reeglid, kuidas valimiste ajal käituda,» rääkis Tallinna Televisiooni juhatuse liige Taavi Pukk Tallinna linnavalitsuse kolmapäevasel pressikonverentsil.