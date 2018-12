Erakond Rahva Tahe avalikustab oma plaanid sel nädalal

«Sealt saab kõik teada, kuidas me hakkame edasi minema. See on väike nipikene. Seal on informatsioon, mis sõnastab meie edasise käigu ja mõtte, kuidas me näeme kandideerimist ja valimistel osalemist - selle me sõnastame üpris selgelt ära, anname Rahva Tahte mõtte välja,» rääkis Sütt.

Erakonna asutajaliige on Postimehele öelnud, et nende maailmavaade on sõbralik-konservatiivne. «Me ei ütle, et me peame Euroopast ära minema, aga mingid piirangud peab seadma. Üle tuleb korrata abielu mõiste ja vene keelt kõnelevad lapsed peavad minema eestikeelsele õppele üle. Rahva tahe on ju ilmselgelt rändeleppe vastu,» kirjeldas Sütt erakonna seisukohti, kui lisas, et kõige olulisem on anda rahvale võim tagasi.