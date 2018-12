Valdaru pudenemine oravarattalt viitab Kallase haprusele

Kaja Kallas oli see, kes Valdaru peasekretäriks tõi. Laiem avalikkus ei teadnud Valdarust siis suurt midagi – Astangu kutserehabilitatsiooni keskus pole just see koht, mille juhina tuntuskapitali koguda. «Twitteri avangard» aga teadis teda Kurt Walteri nimelise teravkeelena, kelle pisteid said tunda peamiselt omad ehk oravad (Valdaru on RE liige alates 2014). Kuigi tegemist polnud mitte üksi Valdaru, vaid väikese sõpruskonna kontoga, langes see pärast Valdaru eemalejäämist koomasse.