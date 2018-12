Taavi Aas on keskerakonna esinumber Mustamäel ja Nõmmel

Keskerakonna esimees, peaminister Jüri Ratas ütles, et Aas on tõestanud ennast Tallinna linnapea ametis ning pälvinud kohalikel valimistel pealinlaste usalduse, teatas partei pressiesindaja.

«Tallinn ehitab palju ja algatab palju. Erinevad rahuloluküsitlused on näidanud, et pealinna elanikud hindavad Tallinna juhtimist ning arengusuundi. Selles on kindlasti väga oluline osa just Taavi Aasal ja tema pikaaegsel tööl linna arendamisel. Tallinlased on Keskerakonda aastaid usaldanud ning usun, et samasuguse tugeva toetuse pälvib Aas ja tema meeskond ka Riigikogu valimistel,» sõnas Ratas.