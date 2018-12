Reinsalu andis ülevaate õiguspoliitika arengusuundade elluviimisest

Ülevaade keskendus arengusuundade rakendamisele nende kehtivusajal tervikuna, aga võttis kokku ka olulisemad tegevused viimasel ülevaateperioodil, teatas riigikogu pressiesindaja. 2018. aasta on praeguste õiguspoliitika arengusuundade rakendamise viimane aasta.

«Alates 2011. aastast kehtivad arengusuunad on toonud kaasa mitu positiivset suundumust. Arengusuundade põhjal kehtestas valitsus hea õigusloome ja normitehnika eeskirja, mõjuhindamise metoodika ja kaasamise hea tava,» ütles Reinsalu.

Võrreldes ajaga enne arengusuundade rakendamist, on tema kinnitusel mõjuanalüüsid muutunud sisukamaks, huvirühmi kaasatakse süsteemsemalt ja selle vajalikkust mõistetakse ning väljatöötamiskavatsused on läbi teinud märkimisväärse positiivse arengu, muutudes sisukamaks. Sisukamad ja süsteemsemad on ka seaduseelnõude mõjuanalüüsid, selgitas justiitsminister.