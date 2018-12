Mikser valitsuskriisist: kui valmisteni poleks vaid kolm kuud jäänud, oleks valitsus koostöö lõpetanud

Ta selgitas, et tänases olukorras, kui uue riigikogu koosseisu valimisteni on jäänud kolm kuud ning järgmise aasta riigieelarve vastuvõtmise protsess jõudnud finiši lävele, on valmidus valitsus laiali saata, veel vähem kellegi valmidus uut moodustada, väiksem kui mõnes muus etapis. Nii ei oleks see mõeldav.