Herkel: Eesti rahvuslus olgu patriootlik, mitte natsionalistlik

Herkeli hinnangul kõlab «natsionalism» euroopa keeltes üldjuhul halvasti ja sisaldab agressiivsust ning iseenda pealesurumist. Eesti rahvuslus on Herkeli sõnul seevastu enamasti kaitseasendis olnud, sest seista on tulnud oma keele ja kultuuri eest. Rahvuslus peab tema sõnul hoidma positiivset tähendusvälja ja need mõisted võiks pigem lahus hoida.

«Kui Macron ja Merkel hoiatasid oma kõnedes Euroopat natsionalismi eest, siis tekitas see Eestis peamiselt mõistmatust. Samuti on jäänud kahe silma vahele Macroni mõistekasutuse positiivne pool ehk «patriotism». Muuseas on näiteks «Isamaad» juba ammu just patriotismi kaudu tõlgitud – Pro Patria. Kasutusel on võetud puhtalt ladinakeelne alus,» selgitas Herkel. «Võiksime seega öelda, et Eesti rahvuslus on patriootlik, mitte natsionalistlik,» sõnas poliitik.