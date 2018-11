Katuseraha lisavoor riigikogus: +6,5 miljonit eurot

Erinevad organisatsioonid, mis eelarverahale muidu ligi ei pääse kui katuseraha kaudu, on saanud sel valimiseelsel aastal lausa kaks jõuluõhtut. Oktoobris jagas valitsus mitukümmend miljonit eurot nn regionaalseteks investeeringuteks, nüüd on riigieelarvesse lisandumas teine ring katuseraha. Taas on nende seas ka küsitavaid eraldisi, näiteks Isamaa enda inimestega seotud äsjaloodud MTÜ-le.