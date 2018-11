Kohus: Keskerakond peab keelatud annetuse tagastama

Tallinna halduskohus leidis oma tänases otsuses, et ERJK 4. juuni ettekirjutus on õiguspärane ja selle tühistamiseks puudub alus, seega peab erakond tasuma Tallinna linnale keelatud annetuse summas 6071,04 eurot.

Annetus seisnes Tallinna linna raha eest välja antavas ajalehes Stolitsa ilmunud artiklites, mis on ERJK hinnangul Keskerakonna valimisreklaam. Seega tuleb erakonnal reklaamikulu linnakassasse hüvitada, et kõrvaldada õigusvastaselt saadud eelis.

«Vaieldamatult seadsid linna kulul avaldatud artiklid kaebaja teiste erakondadega võrreldes soodsamasse olukorda, sest kaebaja pidi enne valimisi enda reklaamimiseks vähem kulutusi tegema. Hüve on antud kaebaja tegevuse toetamiseks Tallinna linna eelarvelistest, järelikult on tegemist juriidilise isiku annetusega, mis on keelatud,» leidis kohus tänases otsuses.