Siim Kallas kandideerib riigikogu valimistel Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita valmisringkonnas

Taavi Toppi - IT spetsialist, Pirita linnaosakogu liige

Nimekiri on esitatud järjestuses, mille nimekirjatoimkond on hetkel registreerinud. See võib veel muutuda, lõpliku nimekirja kinnitab Reformierakonna üldkogu 12. jaanuaril. Riigikogu valimiste üldnimekirja järjestus selgub Reformierakonna sisevalimiste teises voorus, mis toimub 5.-12. detsembril.