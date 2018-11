Nimekiri riigikogu katuserahadest: vaata, kuhu erakonnad miljoneid jagavad

Rahanduskomisjoni liikme Aivar Sõerdi (Reformierakond) sõnul jagatakse raha ilma igasuguse mõõdutundeta. «Kui varem on koalitsioonierakonnad endale võtnud igaüks miljon eurot, siis tänavu on panused kahekordistunud. Keskerakonna summa on 2,2 miljonit eurot, Isamaa summa on 1,864 miljonit eurot. Raha loobitakse laiali igas suunas - laadaplatside korrastamiseks, lugematutele MTÜdele, Isamaa ostab 6000 euro eest leivaahju, Laekvere rahvamajja ehitatakse 12 000 eurot maksev lasketiir ja nii edasi,» loetleb Sõerd.