Mart Saarso loobus EKRE nimekirjas riigikokku kandideerimisest ja lahkub erakonnast

«Annan teada järgmist, et eelseisvatel riigikogu valimistel kandideerimisest ma loobun. Kes soovis anda mulle oma poolthääle, andke see palun muhulasele, Daniel Mereäärele. See on mees, kes ajab saarterahva asja,» ütles Saarso, lisades, et lahkub ka erakonnast.