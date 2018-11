President Kaljulaid: hindan väga rahulikku poliitilist debatti ja soovin, et inimesed sellele toetust avaldaksid

President märkis seekord Narvast eetrisse läinud Kuku raadio saates «Jukuraadio» , et ta saab inimestelt kirju, milles avaldatakse poliitilise debati allakäigu pärast pahameelt.

«Aga mul on rohkem abi sellest, kui te kirjutate selle kohta Eesti Päevalehele, Postimehele, teistele platsi peal selgelt – see ei ole okei,» rõhutas Kaljulaid.

Ühtlasi kutsus president inimesi kas lühemaks või pikemaks ajaks poliitikasse minema, näitamaks, et just rahulik arutelu on nende unistus Eesti poliitikast.