SDE juht: vihane vähemus suudab riigi kraavi ajada

Jah, oli. Meie jaoks on see olnud põhimõtteline küsimus. Eesti välispoliitilist positsiooni lühiajalise eesmärgi nimel kõigutada ei ole aktsepteeritav. Isamaa käitumine – EKRE survel tehti kannapööre – oli inetu, aga minu jaoks oli oluline, et suutsime selle küsimuse lahendada. Tegemist on paremäärmusluse pealetungiga, selle mõjusid on rohkem. Rinne ei murdunud mitte Isamaast, vaid reformierakondlastest, kelle fraktsioonijuht ja väliskomisjoni esimees hakkasid esimesena värisema, siis tuli Isamaa järele. On oluline tähele panna, et EKRE rünnaku objekt ei olnud mitte välispoliitika, vaid riik kui selline. See on osa usaldamatuse külvamisest riiklike institutsioonide vastu. Nädal enne seda bravuuritsesid nad riigi õigussüsteemi kallal, nüüd öeldi, et Eesti professionaalne diplomaatia ei tea, mis on Eesti rahvuslikud huvid.