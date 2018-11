Tõnis Lukas kandideerib taas Isamaa ridades

Mitmendal kohal Lukas nimekirjas on, ta enne erakonna nimekirjade ametlikku kinnitamist veel välja öelda ei soovinud, kuid arvestades, et Isamaa oli hädas omale Tartus esinumbri leidmisega ja et Lukasel on ministri ambitsioon, on see suure tõenäosusega esinumbri koht.



Lukas juhtis 2013. aastast kuni selle aasta jaanuarini Eesti Rahva Muuseumi ning tänavu veebruaris valiti ta Tartu Kutsehariduskeskuse direktoriks. Lukas on kuulunud mitmes koosseisus riigikogusse ning samuti on ta olnud haridus- ja teadusminister. Lühikest aega on Lukas olnud ka Tartu linnapea.