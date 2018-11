Mart Helme: võib juhtuda, et pärast valimisi koputavad kõik erakonnad EKRE ukse taga

Seekordses saates «Esimene stuudio» räägiti nii Toompeal rüselusega lõppenud meeleavaldusest, EKRE sõprade veebifoorumist kui ka muudel teemadel. Saatejuht Johannes Tralla juhtis saatekülalise tähelepanu sellele, et enamik erakondi on valitsuse moodustamise EKRE-ga välistanud. Mart Helme on aga teist meelt.

«Kui valimistulemused on niisugused, et ei ole võimalik teistmoodi valitsust teha, siis koputavad kõik meie ukse taga. Kõik,» avaldas saatekülaline veendumust.

Ühtlasi lubas Helme, et ainult sotsidega on EKRE-l koostöö välistatud. «Meie põhimõttelised erinevused on nii sügavad ja nii pikaajalised juba, et siin ei ole millestki rääkida,» lisas ta.