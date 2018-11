Pentus-Rosimannus: Venemaa agressioonile tuleb vastata sanktsioonidega

«Kui lääneriigid ei suuda Venemaa agressioonile Aasovi merel vastata muu, kui taunivate avaldustega, siis näitab see, et 2008. aasta Gruusia sõjast ja 2014. aastal alanud sõjast Ida-Ukrainas pole midagi õpitud,» ütles Keit Pentus-Rosimannus.

«Varsti on möödas 48 tundi sellest, kui Putini kontrolli all olevad laevad avasid tule Ukraina aluste pihta, mitu Ukraina meest on vangi võetud, osad neist raskelt haavatud ja Euroopa Liit kooskõlastab siiamaani ühist avaldust,» märkis Pentus-Rosimannus.

Väliskomisjoni aseesimehe sõnul on vaja kiiret, kohast ja tugevat reaktsiooni. «Ukraina on palunud tuge ja reaalset abi, et riik saaks oma territoriaalset terviklikkust ja suveräänsust kaitsta. Euroopa Liidul on kasutada majanduslikud sanktsioonid. Selle asemel, et mitu päeva pärast agressiooni ikka veel kooskõlastada pressiteate teksti, peaks praegu käima juba tõsine ettevalmistus uute, täpselt sihitud sanktsioonide kehtestamiseks,» sõnas ta.