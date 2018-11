Heiki Kranich tuleb poliitikasse tagasi

Reformierakonna Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa esinumber on seekord Kalle Laanet, üllatuskandidaat aga Haapsalust pärit Heiki Kranich. «Ma ei ole nimekirjas selleks, et ise kuhugi pürgida, vaid selleks, et toetada meie kandidaate,» ütles Kranich.