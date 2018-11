Ratas: Eesti ootab Venemaal pingete leevendamist suhetes Ukrainaga

«Eesti välispoliitika oluline ja kindel põhimõte on Ukraina suveräänsuse ja territoriaalse terviklikkuse toetamine ning sellesse sekkumise igakülgne hukkamõistmine. Venemaa peab viivitamatult astuma samme pingete leevendamiseks ning vabastama Ukraina laevad ja mereväelased,» kirjutas Ratas teisipäeval sotsiaalmeeidas.

«Eesti jaoks on oluline, et kõik riigid austavad rahvusvahelisi kokkuleppeid. Loodame, et pingeline olukord Aasovi merel lahendatakse kiiresti. Oleme pidevas kontaktis teiste Euroopa Liidu riikide ja rahvusvaheliste organisatsioonidega ning jätkame sündmuste jälgimist Ukrainas väga tähelepanelikult,» lisas peaminister pärast esmaspäevaõhtust julgeolekukomisjoni istungit tehtud postituses.