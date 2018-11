Ratas: ränderaamistik enam valitsuse lauale ei tule

«Riigikogu otsustas toetada Eesti ühinemist ÜRO ränderaamistikuga, kuid kirjutas sinna juurde, et me ei toeta pagulaskvoote, massiimmigratsiooni ja ebaseaduslikku migratsiooni,» rääkis Ratas pärast kohtumist ERRile .

President Marrakechi ei sõida

«Jõudsime koos peaministriga ka seisukohale, et Eesti esindamise Marrakechi konverentsil korraldab välisministeerium,» kinnitas president Kersti Kaljulaid. Teisisõnu tähendab see, et president Marrakechi ei sõida.

«Eesti on jätkuvalt riik, kes tahab maailma olulistes aruteludes kaasa rääkida ja kelle jaoks on oluline, et kehtiks rahvusvahelistel lepetel ja reeglitel püsiv maailmakord. Mul on selle üle hea meel,» lisas president.