Ossinovski toonitas vajadust inforünnakutele vastu pidada

Oma kõne alguses sõnas Ossinovski, et sotsiaaldemokraadid, nagu ka teised Eesti erakonnad, ei toeta massiimmigratsiooni ega kontrollimatut rännet ja et rändepaber ei muuda Eesti rändepoliitikat. Küll aga on tema sõnul praegu kaalul Eesti välispoliitika senine suund.

«27 aasta jooksul oleme me välis- ja julgeolekupoliitikas hoidnud võimalikult laiapõhjalist üksmeelt. Selle konsensuse nurgakiviks on tõdemus, et Eesti huvid on kõige paremini kaitstud koostööle orienteeritud ja rahvusvahelisel õigusel põhinevas maailmas,» rääkis Ossinovski. «Kõlab peaaegu labase tõena, aga selleks, et globaalsete küsimuste lahendamises kaasa rääkida, tuleb teha teiste riikidega koostööd. Üksinda ei ole see võimalik. Ja on illusoorne arvata, et uksi ja aknaid sulgedes ning rahvusvahelisest koostööst lahti haakides lähevad maailma probleemid meist lihtsalt vaikselt mööda. Ei lähe.»

Ossinovski sõnul on Eesti võimuses täna näidata, et me oleme rahvusvahelises poliitikas partner, kellel on koostöötahe ja hääl ning et meiega saab, aga ka tuleb arvestada. «Eesti iseolemise kindlaim garantii on see, et me oleme maailmale vajalikud. Nii ei jää me otsustaval hetkel üksi. Ja selle nimel, et mitte jääda otsustaval hetkel üksi, tuleb teha igapäevaselt tööd,» selgitas sotsiaaldemokraatide liider. Ta nimetas erakordselt ohtlikuks parempopulistlikku agendat, et oleme siis omaette ning paneme uksed ja aknad kinni. «See on Eesti lõpu algus. Eesti ei tohi üksi jääda,» hoiatas Ossinovski, tõstes esile Eesti professionaalseid diplomaate ja nende väga kõrget rahvusvahelist mainet. «Ärme kergita kaabut, sõbrad! Usaldame neid inimesi, kes on meie heaks nii palju suutnud teha. Eesti diplomaatia on parim julgeolekupoliitika,» lausus ta.

Ossinovski väitel praegu küsimuse all riigi ja ühiskonna vastupidavus valeandmetel ja ülevõimendatud hirmudel põhinevatele inforünnakutele.