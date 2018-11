Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa sotside valimisnimekirja juhib Madis Kallas

Nimekirja esinumbri Madis Kallase sõnul on riigikogu valmisteks pandud kokku väga tugev nimekiri. «Meie nimekirjas on inimesed kohalikest omavalitsustest, kes tunnevad kohalikku olukorda kõige paremini ja on kursis sellega, mida tuleb riigi tasandil Eesti erinevate piirkondade edenemiseks senisest paremini teha,» märkis ta pressiteates.

Kallas lisas, et sotside meeskonnas on Saaremaa, Läänemaa ja Hiiumaa kohalikud inimesed, oma kodukoha patrioodid. «Esindatud on mehed ja naised, noored, eakad ja keskealised - kokkuvõttes, tunne on tugev,» sõnas ta.

Nimekirja teise numbrina kandideerib Reili Rand, Hiiumaa vallavanem ja haldusreformi eestvedaja Hiiumaal, kes enne vallavanemaks saamist tegutses kaks aastat Hiiu vallavanemana.

Rand on varem töötanud Eesti NATO Ühingus, majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumis ja tegevjuhina MTÜ-s Lapse Huvikaitse Koda.

Kolmandana kandideerib nimekirjas Lääne-Nigula vallavolikogu esimees Neeme Suur. Suur on poliitikas osalenud juba 1993. aastast alates nii Risti volikogu liikme, volikogu esimehe kui vallavanemana. Suur on kahel korral olnud Läänemaa maavanem ja olnud ka riigikogu liige.

Nimekirja neljandana kandideerib Kairit Lindmäe, kes on endine Saaremaa valla sotsiaalvaldkonna abivallavanem. Viiendal kohal on nimekirjas Kaido Sipelgas, sotside linnapeakandidaat 2017. aasta kohalike omavalitsuste valmimistel Haapsalus. Kuuendana kandideerib nimekirjas Silvi Teesalu, Orissaare osavallakogu esinaine ja aktiivne pensionär, kes seisab eakate heaolu ja huvide eest. Seitsmendana on nimekirjas Hergo Tasuja, Emmaste osavallavanem, kes enne omavalitsustööle suundumist tegutses õpetajana.