Galerii ja video: EKRE piketil rünnati Indrek Tarandit

Mis on rändeleping?

ÜRO migratsioonileppes on kirjas, et tegemist pole seaduslikult siduva tekstiga, vaid nii-öelda arengukavaga. 31-leheküljelises dokumendis on üldsõnaliselt loetletud 23 eesmärki migratsiooni paremaks haldamiseks maailmas, sealhulgas näiteks migrantide inimlikumaks kohtlemiseks.

Kriitikud kardavad, et dokument kohustab riike pagulastele uksi avama ja soodustab massiimmigratsiooni, pooldajad aga väidavad, et otseseid kohustusi see kaasa ei too, pigem tagab see riikide vahel parema koostöö, et massiimmigratsiooniga paremini hakkama saada.

Kvoote dokument kaasa ei too. Riikidel on võimalik lepet toetamast loobuda, ilmselt mõni seda võimalust ka kasutab.