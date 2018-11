Blogi: riigikogu hakkab erakorralisel istungil arutama ränderaamistikku

Istungi ainsaks päevakorrapunktiks on 39 riigikogu liikme esitatud riigikogu avalduse «ÜRO globaalse ränderaamistiku kohta» eelnõu (758 AE) esimene lugemine.

Eelnõu esitasid Riigikogu liikmed Jevgeni Ossinovski, Eiki Nestor, Kalvi Kõva, Marianne Mikko, Jaanus Marrandi, Inara Luigas, Heljo Pikhof, Kersti Sarapuu, Tiit Terik,Mihhail Korb, Heimar Lenk, Erki Savisaar, Märt Sults, Enn Eesmaa, Anneli Ott, Siret Kotka-Repinski, Vladimir Velman, Dmitri Dmitrijev, Mihhail Stalnuhhin, Igor Kravtšenko, Helmut Hallemaa, Marika Tuus-Laul, Eevi Paasmäe, Toomas Väinaste, Valeri Korb, Rainer Vakra, Toomas Paur, Jaanus Karilaid, Karin Tammemägi, Aadu Must, Viktor Vassiljev, Helmen Kütt, Toomas Jürgenstein, Hardi Volmer, Toomas Vitsut, Barbi Pilvre, Hannes Hanso, Monika Haukanõmm ja Tanel Talve.

Avalduses on kirjas, et ÜRO globaalne ränderaamistik on õiguslikult mittesiduv koostööraamistik, eelnõu kohaselt toetab riigikogu ÜRO globaalse ränderaamistiku vastuvõtmist.