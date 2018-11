Mart Helme: uus koalitsioon on sisuliselt loodud

Rääkides ränderaamistiku menetlemisest esmaspäeval riigikogus, ütles Helme, et suure tõenäosusega see surutakse siiski läbi. Ent ta pidas ka võimalikuks, et Keskerakond teeb siiski nädalavahetusel kannapöörde ja hääletab esmaspäeval dokumendi valitsusse saatmise vastu, et vältida valitsuse lagunemist. Samas on Helme teada uus valitsuskoalitsioon juba kokku lepitud, vahendas ETV uudistesaade Aktuaalne Kaamera.