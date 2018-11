Sotside omavalitsuskogu esimeheks sai Lauri Läänemets

Lisaks juhatuse valimisele võttis sotsiaaldemokraatidest omavalitsustegelasi ühendav omavalitsuskogu oma esimesel kogunemisel vastu poliitilise avalduse, mille põhisõnum on, et töö peab olema tasuv kõikjal Eestis ehk et pelgalt töökoha asukoha tõttu väljaspool suuremaid tõmbekeskusi ei tohi selle eest saada vähem palka. Vaid nii on võimalik tagada rahvastiku ja majandustegevuse ühtlasem paiknemine kogu riigis, mis on oluline tagatis nii meie julgeolekule kui ka piirkondliku kultuurilise identiteedi säilimisele.