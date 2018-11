EKRE volikogu kutsub üles mobiliseeruma Eesti suveräänsuse kaitseks

«Me ei nõustu väitega, et ÜRO rändepaktiga liitumata jätmine on Eesti seniste liitlaste ja senise välispoliitilise kursi hülgamine. Taolise väite esitajad eiravad teadlikult asjaolu, et terve rida immigratsiooni sihtriike keelduvad rändepaktiga liitumast. USA, Poola, Ungari, Austria, Tšehhi, Austraalia, Iisrael, Šveits ja nii edasi ei ole rahvusvahelised paariariigid, vaid meie olulised liitlased,» kirjutab EKRE volikogu enda teadaandes. «Rändepakti teemal toimuvad sarnaselt Eestile ägedad sisepoliitilised vaidlused mitmetes teistes riikides, näiteks Saksamaal ja Belgias. Seevastu liituvad rändepaktiga kolmanda maailma riigid ja võimalik, et ka Venemaa, kes näevad selles oma geopoliitiliste huvide teostamise vahendit või võimalust vabaneda rahvastiku ülejäägist.»

«Eesti põhiseaduse paragrahv 1. ütleb, et Eesti on iseseisev ja sõltumatu demokraatlik vabariik, kus kõrgeima riigivõimu kandja on rahvas. Eesti iseseisvus ja sõltumatus on aegumatu ning võõrandamatu,» tsiteerib EKRE volikogu Eesti konstitutsiooni. «Oleme tunnistajaks, kuidas Eesti riigivõimu harud töötavad kaasa, et tükk tüki haaval loovutada eesti rahvale kuuluvat kõrgemat võimu rahvusvahelistele organisatsioonidele. Eesti põhiseaduslike institutsioonide esindajad väidavad, et Eesti riigi järk-järguline lammutamine ja lahjendamine Euroopa Liidu, ÜRO, rahvusvaheliste kohtute ja teiste globalistlikku korda esindavate organisatsioonide kasuks ongi Eesti riigi tugevdamine. Mitte ühelegi valitsusele ega presidendile ei ole rahvas suveräänsuse loovutamiseks mandaati andnud.»