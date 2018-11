Karilaid: Jürgen Ligi on Kaja Kallaselt tooli Reformierakonnas alt ära tõmbamas

Karilaid toonitas, et Reformierakond on alati rõhutanud oma teadmisi välispoliitikas ning on seda ka valijatele korduvalt meelde tuletanud. «Need ettepanekud tähendavad aga, et igasugune vastutus soovitakse endalt maha lükata ja saata vähimgi kaasa rääkimise võimalus riigikogust kiiresti minema. See pole riigimehelik käitumine isegi Reformierakonna standardite järgi,» märkis Karilaid.

Ta meenutas, et nii president Kersti Kaljulaid, erinevad ühendused kui ka varasemalt Reformierakond ise on toetanud parlamendi rolli ränderaamistiku küsimuses. «Vandeadvokaat Jüri Raidla ütles täna selgelt, et Eesti on parlamentaarne riik. Kui mingi küsimuse arutelu läheb riigikogule, pole see kriis, vaid parlamentarismi võidukäik. Reformierakonna vabandused, et riigikogul ei tohi siin oma arvamust olla, pole tõsiseltvõetavad,» tõi ta välja.

Karilaid ütles, et kui Reformierakonna esimees Kaja Kallas on algusest peale olnud ränderaamistikuga liitumise poolt, siis fraktsiooni juht Jürgen Ligi on ÜRO dokumenti kritiseerinud. «Peale on jäämas Jürgen Ligi arvamus. See tähendab, et erakonna juhiks on küll Brüsselist tulnud Kallas, kuid sisuliseks juhiks hoopistükkis Jürgen Ligi. Oma erakonna juhi õõnestamine läheb ka kokku tagatoa mehe Kristen Michali senise käitumismustriga. Sai ju ka eelmine juht Hanno Pevkur tema sepitsuste toel sule sappa,» arvas Karilaid.

Karilaid toonitas, et õiguskantsler on korduvalt viidanud, et ränderaamistik pole siduv ega ohusta Eesti suveräänsust. «Avalduses on selgesõnaliselt välja toodud, et otsustame ise keda riiki lubame ning rõhutame üle, et jääb meie otsustada, kuidas rändeküsimusi meie riigis lahendada. Kahju, et Reformierakond kardab väga konkreetsele ja Eestile vajalikule avaldusele toetust näitamast,» tõdes Karilaid.