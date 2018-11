Uus erakond Rahva Tahe finantseerib end asutaja isiklikest vahenditest

Erakonna ühe asutaja Madis Sütti sõnul vaadatakse praegu, kuidas kõik tööle hakkab ning siis tehakse ka otsus. Tema sõnul on esimesed päevad olnud edukad, sest kuigi täpse numbri jättis mees enda teada, on esimeste päevadega olnud mitmeid uusi liitujaid. «Tulemus oli ootuspärane,» kommenteeris Sütt lühidalt.

Kuna erakonnal liikmemaksu pole, tekib küsimus, millest erakond end elatada plaanib. Seni on seda tehtud asutaja isiklikest vahenditest. «Selleks on mul isiklik ettevõte IT Abc OÜ, millest olen ma endale dividende maksnud ning see raha on mul praegu olemas,» selgitas Sütt ja lisas, et seni on arved makstud tema isiklikult kontolt.

Sütti sõnul pole liikmemaksul mingit mõtet. «Mis me selle ühe euroga teeme, sellest pole küll abi mitte midagi. Kui meil on ka 10 000 inimest, siis mis see 10 000 eurot aastas ära on. See liikmemaks on narrimängimine,» arvas mees. Sütti sõnul on praegu oluline ennast näidata. «Eeldus on ju see, et kui ma praegu investeerin ja näitan, et ma olen võimas ja suur ning tahan seda teha, usun sellesse, siis äkki keegi märkab ja tuleb ütleb, et kuule ma annan sulle ka,» märkis asutaja ning lisas, et toetajad on oodatud.

Tuntud nägusid erakonnas pole

Erakonna liidri sõnul ei ole ega tõenäoliselt ka tule liikmete hulka ühtegi tuntud nägu. «Kes ikka nina sellisesse kohta pistab, mida ei tea ega tunne». Samas lubab ta, et ukse taha ei jäeta kedagi. «Meie põhipostulaat on, et inimene kes tuleb, võib olla ükskõik mis vaadete ja mõtetega, aga ta peab olema aru saanud, et tehakse rahva tahet. Ei ole seda, et meile tuleb tuntud suusataja või kuulitõukaja ja ütleb, et nii, mina tahan nüüd teha seda. See ei ole see mudel, me ei taha üldse mitte midagi sellist,» selgitas uue erakonna asutaja.

Mehe sõnul hakatakse tulevikus tegema elanikkonna seas rahvaküsitlusi ja monitooringut. Mis puutub viimase aja ühte põhidebatti seoses ÜRO ränderaamistikuga, on erakond vastavalt konservatiivsele maailmavaatele selle vastu. «Rahvas on selgelt vastu ning valitsus ikka jokutab ja keerutab. Siin on ju selge rahva tahe olemas,» rõhutas Sütt oma vaateid.