Sotse pahandavad Reformierakonna muudatused ränderaamistiku avaldusse

«Alles 12. novembril ütles Reformierakonna formaalne liider Kaja Kallas, et toetab Eesti ühinemist ÜRO globaalse ränderaamistikuga. Nüüd on partei tegevpoliitikud astunud päriselus sellise sammu, mis läheb esimehe ilusa poliitretoorikaga laupkokkupõrkesse,» kirjutas sotsiaaldemokraadist välisminister Sven Mikser.

Reformierakond on juba varasemalt teatanud, et toetab avaldust siis, kui arvestatakse nende muudatusi sellesse, sealhulgas ka soovitust, et valitsus ränderaamistiku suhtes seisukoha võtaks. Reede hommikuks oli erakond esitanud ka oma muudatusettepanekud, millest üks kõlab: «Riigikogu peab vajalikuks, et Vabariigi Valitsus otsustaks globaalse randeraamistikuga liitumise üle arvestades käesolevas avalduses kirjeldatud põhimõtteid ning Vabariigi Valitsuse 22. martsil 2018. aastal võetud seisukohti globaalse ränderaamistiku läbirääkimistel.»