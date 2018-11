Reformierakond ja Vabaerakond tahavad rändepakti üle otsustamise viia tagasi valitsusse

Tänaseks riigikogu väliskomisjoni erakorraliseks istungiks on ÜRO globaalse ränderaamistiku avaldusse esitanud muudatusettepanekud kõik fraktsioonid peale Keskerakonna. Reformierakonna ja Vabaerakonna fraktsioon annaksid otsustamise valitsuse kätte, EKRE ja Isamaa on rändepakti toetamise vastu, sotsiaaldemokraadid ja Keskerakond toetavad ränderaamistikku ning annaks otsustamise riigikogule.

Komisjoni ainsaks punktiks on riigikogu avaldus «ÜRO globaalse ränderaamistiku kohta» eelnõu (758 AE), mis läheb riigikogu suurde saali esmaspäevasel erakorralisel istungil. Vaadates fraktsioonide ettepanekuid ning jõuvahekordi komisjonis, läheb vähemalt üks ja kaalukas opositsiooni ettepanek suure tõenäosusega komisjonis ka läbi.

Nimelt toetab ideed anda ÜRO globaalse ränderaamistiku üle otsustamine Vabariigi Valitsusele vähemalt viis väliskomisjoni liiget kümnest: neli Reformierakonna liiget ning üks Vabaerakonna esindaja.

RIIGIKOGU VÄLISKOMISJON – 10 LIIGET Opositsioon: 6 liiget - Keit Pentus-Rosimannus, Valdo Randpere, Anne Sulling (Reformierakond), Andres Herkel (Vabaerakond - toet), Henn Põlluaas (EKRE), Marko Mihkelson (riigikogu fraktsioonitu, kuid kuulub Reformierakonda). Koalitsioon: 4 liiget - Oudekki Loone, Vladimir Velman (Keskerakond), Mart Nutt (Isamaa), Barbi Pilvre (SDE).

Väliskomisjoni esimees, Reformierakonna liige, kuid riigikogus fraktsioonitu Marko Mihkelson oli esimene poliitikutest, kes avaldas pahameelt, et ränderaamistiku teemat pole parlamendis piisavalt põhjalikult arutatud. «Kummaline on see, et valitsus on parlamendist peaaegu täielikult mööda läinud ja pole omal initsiatiivil soovinud nii olulise leppe detaile avada,» edastas Mihkelson 9. novembril pressiteate vahendusel. Mihkelson kinnitas täna, et Reformierakonna liikmena toetab ta erakonna ettepanekuid.

Reformierakonna fraktsiooni seisukohaks on, et ÜRO rändepakti toetamise küsimuse üle otsustamine läheks tagasi valitsusse. Selgitatakse, et riigikogu peaks andma põhimõtteid ränderaamistiku osas seisukoha võtmisel, kuid raamistiku üle otsustamise kohustus on valitsusel, kes ühtlasi on olnud ka selle dokumendi läbirääkija ja saanud seda piisavalt kaua analüüsida.

«Riigikogu peab vajalikuks, et Vabariigi Valitsus otsustaks globaalse ränderaamistikuga liitumise üle arvestades käesolevas avalduses kirjeldatud põhimõtteid ning Vabariigi Valitsuse 22. märtsil 2018. aastal võetud seisukohti globaalse ränderaamistiku läbirääkimisel,» seisab muudatusettepanekus.

Ideed veeretada otsustus taas valitsuse õlule toetab ka Vabaerakonna fraktsioon. «Riigikogu peab vajalikuks, et Vabariigi Valitsus teeb otsuse globaalse ränderaamistikuga ühinemise või mitteühinemise kohta, võttes arvesse nii riigikogu poolt käesolevas avalduses väljendatut kui ka valitsuse poolt 22. märtsil 2018 globaalse ränderaamistiku läbirääkimisteks kujundatud seisukohti,» seisab Vabaerakonna fraktsiooni muudatusettepanekus.

Vabaerakonna fraktsiooni esimees Andres Herkel on ränderaamistiku küsimust defineerinud omamoodi loomingulisel viisil:

Isamaa fraktsioon on jätkuvalt seisukohal ÜRO rändepakti mitte toetada. «Eesti Vabariik ei ühine ÜRO globaalse ränderaamistiku heakskiitmisega valitsustevahelisel konverentsil.» Uurides, kuidas hääletab Mart Nutt, Isamaa ainus esindaja väliskomisjonis selle Reformierakonna ja Vabaerakonna ettepaneku üle, otsustab Isamaa fraktsioon täna.

​EKRE fraktsioon soovib avaldusse panna muudatusettepaneku, kus on selgelt deklareeritud, et Eesti ei toeta ÜRO globaalse rändepakti vastuvõtmist.