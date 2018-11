Ratas: ​kui riigikogu ränderaamistiku heaks kiidab, siis Eesti sellega ühineb

Ratas toonitas, et olukorras, kus valitsusel puudub ÜRO rändeleppe osas üksmeel, on ainus võimalus küsida arvamust riigikogu käest. «Kui riigikogu ränderaamistiku heaks kiidab, siis Eesti sellega ühineb,» kinnitas Ratas.

«Antud juhul ei ole parlamentaarne arutelu eelistatud variant, see on pigemini hädavajadus, kus valitsus on olnud suutmatu oma kohutustust täitma, seda otsust langetama,» lisas välisminister Sven Mikser.

Mikser täpsustas, et parlamendi otsusel ei ole otsest kohustavat jõudu. Küll aga kui avalduses on selgesõnaliselt öeldud, et riigikogu toetab ÜRO globaalset ränderaamistikku ning selle taga on riigikogu enamus, on tegu poliitilise suunisega, mille eiramine tähendab valitsuse vastuollu minekut rahva tahte kõrgema esindajaga, riigikoguga. See võib aga omakorda kaasa tuua poliitilisi tagajärgi.

Mikser toonitas, et sotsiaaldemokraatide jaoks on tegemist olulisemal laiema küsimusega kui üksines ühe õiguslikult mittesiduva raamdokumendi toetamine. «Kindlasti on päris olulisel määral kaalul Eesti välispoliitilise kursi kestmine,» lisas Mikser, märkides, et seda vastutust tuleb kindlasti tajuda nii koalitsioonil, aga kindlasti laiemalt kõigil Eesti parlamendierakondadel.

«Meil on kaks suuremat parlamendierakonda, kes on nimetamas end liberaalseteks, ometi on sotsiaaldemokraatide õlul koorem, et kaitsta liberaalseid väärtusi meie ühiskonnas,» märkis Mikser. Sotsiaaldemokraadist välisminister lisas, et antud küsimus on Reformierakonnale, võimule pürgivale suurimale opositsioonierakonnale üks valitsuskõlbulikkuse test: kas küsimust kasutatakse poliititehnoloogilise manipulatsiooni ja mänguna või nähakse seda kui Eesti riigi ja välispoliitika jaoks olulist teemat.

ÜRO ränderaamistiku toetaise vastu oleva Isamaa esindaja, rahandusminister Toomas Tõniste toonitas, et riigimehelik on julgeda otsustada, oma arvamust välja öelda ja mitte alluda võimalikele hirmutamistele. «Migratsioonipoliitikas on tehtud väga palju vigu,» nentis ta. «Varemgi tehti palju vigu ja räägiti samamoodi: kõik, kes ei toeta, on halvad. Tänu neile riikidele, kes vastu hakkasid, piirid tarastasid, tänu sellele muutus Euroopa Liit, Euroopa Liidu poliitika muutus palju mõistlikumaks, saadakse probleemist aru,» iseloomustas Tõniste migratsiooniküsimust.