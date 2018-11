President otsustab Marrakechi mineku pärast riigikogu otsust

«Ma arvan, et laseme nendel asjadel nüüd rahulikult kulgeda. Vaatame, kuidas asjad lähevad, mingisuguseid ette veksleid ei oleks praegu mõtet välja anda. Las riigikogu arutab rahulikult ja vaatame, kuhu see arutelu jõuab ja mis kujul see otsus tuleb,» ütles presidendi meedianõunik Taavi Linnamäe neljapäeval BNSile.