Ratas: valitsus ränderaamistiku üle otsust ei langeta

Saatejuht Johannes Tralla küsis Rataselt, et kui riigikogu kiidab esmaspäeval ränderaamistiku avalduse heaks, ehk teeb otsuse millest tulenevalt Eesti peaks liituma ränderaamistikuga, aga tingimusel, et valitsus selle heaks kiidab, siis mida teeb peaminister.

«Valitsus on seda ju arutanud, me teame seda, et Eesti koalitsioonivalitsuste loogika on see, et otsuseid tehakse konsensuslikult, see on olnud ka tänase valitsuse põhimõte. Selles küsimuses on Isamaa ühel seisukohal, Keskerakond ja sotsiaaldemokraadid on teisel seisukohal - valitsus sellel tasandil ei tee seda otsust. See, et valitsus on palunud, et riigikogu seda arutaks, ei ole umbusaldus valitsusele, vaid väga õige lähenemine,» rääkis Ratas.

«Kui riigikogu oma otsuse ränderaamistikust teeb, siis on see signaal, et Eesti läheb ja toetab seda,» lisas Ratas ja ütles, et sel juhul läheb Marrakechi välisministeeriumi esindaja.

Ratas kordas saates üle, et peamine põhjus, miks Isamaa ränderaamistiku heakskiitmist ei toeta, on see, et Isamaa hinnangul seab see Eestile tulevikus juriidilisi kohustusi. «Õiguskantsler on öelnud, et raamistikuga ei kaasne Eestile õiguslikke kohustusi ja see on ka minu seisukoht,» sõnas Ratas. Tema sõnul on Isamaa olnud selles küsimuses väga konkreetne, kuid Ratas lisas, et «hirmud on pigem tulnud üles opositsiooni poolelt». Ratase sõnul on opositsiooni seisukoht olnud kord pooldav, kord tagasilükkav.

«Valitsus ei ole suutnud otsustada ja nüüd ta esineb siin seisukohaga, justkui meie oleksime probleem,» kommenteeris Kallas. «Meie ei ole probleem, meie oleme pigem lahendus. Raamistiku toetamiseks on vaja valitsuse otsust, riigikogu võib tulla appi, aga valitsus peab otsuse tegema,» rääkis ta.

«Kui see valitsus ei suuda teha otsuseid, siis jah, meil on kavas teha umbusaldusavaldus,» ütles Kallas, kes kordas saates juba varem öeldut, et Reformierakond kavatseb ränderaamistiku avaldust riigikogus toetada, juhul kui Reformierakonna muudatusettepanekutega arvestatakse.