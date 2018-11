Skandaalsed katuserahad jäävad: mõned Vabaerakonna saadikud ja aknaalused otsustasid hääletusest kõrvale viilida

Eelarve koostamisega on traditsiooniliselt kaasas käinud komme, et valitsus jätab teatud summa riigikogu fraktsioonide saadikutele, et nood saaksid selle raha jagada endale oluliste objektide vahel. Kui praeguse koalitsiooni puhul on see summa varasematel aastatel olnud mõni miljon eurot, siis seekord otsustas valitsus oma viimase eelarve kokkuleppimise käigus laiali jagada koguni peaaegu 30 miljonit eurot.

Nii nagu on valitsuskoalitsioonid katuseraha igal aastal jaotanud, nii on see ka igal aastal vastakaid arvamusi tekitanud. Katuseraha kritiseerijad leiavad, et sisuliselt on tegu justkui tasuga saadikule antud häälte eest, kus iga saadik viib oma kodukohta mingi summa mõne väikese objekti tarvis, näiteks kultuurimaja katuse parandamiseks. Kuna raha saavad ka opositsioonierakonnad, võiks seda justkui pidada nende toetuse ostmiseks. Samuti on sellisele rahajagamisele ette heidetud, et sellele pole võimalik läbipaistvalt konkureerida ning lõpuni pole välistatud, et raha saab kaudselt mõni sellesama riigikogu saadiku endaga seotud organisatsioon.