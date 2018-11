Telefonide loosimine viis sihile: Eestis registreeriti uus Rahva Tahe erakond

Septembris levis sotsiaalmeedias reklaam, kus noor naisterahvas kutsus inimesi üles erakonnaga ühinema.

«Hei-hei, sõbrad! Ühinege uue erakonnaga. Kõigi registreerijate vahel loositakse välja mobiiltelefon Samsung Galaxy!» ütles neiu rõõmsalt lühikeses videoklipis.

Sütt tõdes, et see oli osa nende kampaaniast ja nagu näha, tõi see edu. Erakonna loomiseks vajalikud 500 liiget saadi kokku ning täna registreerisidki kaks tartlast Madis Sütt ja Eha Sütt oma erakonna Rahva Tahe.

Mitu telefoni erakonna moodustamiseks välja loositi? «No neli-viis. Ja see on täiesti normaalne. Naljaga pooleks võib öelda, et kui meie erakonna nimi oli Rahva Tahe, siis nagu näha oli rahva tahe telefon endale saada,» selgitas Madis Sütt.

Kui suur hulk liitunutest on teinud seda telefoni pärast? «Raske öelda. Valetaksin, kui ütleksin, et mitte keegi seda ei teinud,» ütles Sütt.

Sütt tõdes, et erakonna loomiskampaania avalikkusele tuntud nimesid liituma ei pannud. «Aga see ei olegi prioriteet.»

Madis Sütt kinnitas Postimehele, et kõik äriregistri järgi erakonnaliikmeks märgitud inimesed teavad, et on selle liikmed. «Saime jah umbes 550 liiget kokku. Jah, nad kõik teavad, et liitusid, pole probleemi,» ütles Sütt, kuid tõdes, et kuna kõik on niivõrd kiiresti käinud, pole tulevikuplaanid veel selged.

Uue erakonna asutaja Madis Sütt. FOTO: facebook.com

Sütt polnud kindel, kas 3. märtsil toimuvatel riigikogu valimimistel osaletakse või mitte. «Vaatame rahulikult,» ütles ta.

«Eestis pole varem sellist asja tehtud, aga eks elu ongi muutuses. Kõik erakonnad on läbi aastakümnete loosinud välja meepurke, salle ja pastapliiatseid. Kui meie näeme, et võimalus on mobiiltelefone loosida või midagi sellist, siis miks me ei või seda teha?» selgitas Sütt.

Erakonna asutajaliige Madis Sütt ütles, et nende maailmavaade on «sõbralik-konservatiivne». «Me ei ütle, et me peame Euroopast ära minema, aga mingid piirangud peab seadma. Üle tuleb korrata abielu mõiste ja vene keelt kõnelevad lapsed peavad minema eestikeelsele õppele üle. Rahva tahe on ju ilmselgelt rändeleppe vastu,» kirjeldas Sütt erakonna seisukohti, kui lisas, et kõige olulisem on «anda rahvale võim tagasi».

Kummalisel kombel pole erakonna koduleheküljel mitte ühtegi nime. Sütt ütles, et ka see on osa nende kampaaniast. «Meie hinnangul pole oluline, millised nimed on erakonna taga vaid see, et kokku tulevad inimesed, kes tahavad rahva tahet väljendada,» ütles ta.