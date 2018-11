Ossinovski esitab Katri Raiki siseministri kandidaadiks

«Olles pidanud erakonnakaaslastega nõu, teen sotside juhatusele ettepaneku nimetada uueks siseministriks Katri Raik. Sisekaitseakadeemia rektorina on Katril väga head teadmised kogu haldusalast, mis on nii vastususrikkale ametikohale asudes hädavajalik,» ütles Ossinovski.

Siseakadeemia rektor Katri Raik ütles täna riigikogus pärast kohtumist Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esimehe Jevgeni Ossinovskiga, et erakonna juhi toetus tema siseministriks saamiseks on olemas.

Raik teatas valmisolekust asuda siseministri kohale juba eile. Tema taga on ka erakonna aseesimees Heljo Pikhof, kelle sõnul on erakonnas Raiki toetajaid veelgi. «Katri Raik on tubli, töökas ja sobib sellele kohale väga hästi,» põhjendas Pikhof. Ta rõhutas, et Raikil on valdkonnas varasem töökogemus, ning ütles, et kolmeks kuuks väljastpoolt erakonda kedagi ministriks tooma ei hakata.