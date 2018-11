Seeder seab endiselt kahtluse alla õiguskantsleri ränderaamistikule antud hinnangu

Seeder ütles saates, et Isamaa reiting on pikka aega madal olnud. «Meil ei ole mingeid dramaatilisi muudatusi toimunud, et me peaksime just nüüd selle teemaga tulema üles.» Et kõik ÜRO ränderaamistikuga seonduv on nüüd eskaleerunud, tuleneb Seederi sõnul kõige rohkem detsembri algul ees seisvast kohtumisest Marrakechis.

Vastates küsimusele, miks Seeder ei usu õiguskantsler Ülle Madise hinnangut, et ÜRO ränderaamistik pole õiguslikult siduv, ütles Isamaa esimees, et dokumenti võib mitmeti tõlgendada ja sealt leiab vastuolusid. «Me usume erinevaid eksperte kogumina, me oleme ise vaadanud ja võtnud aluseks justiitsministeeriumi tellitud õigusanalüüsi. Lähtume tervikuna, mitte ei võta arvesse ühe institutsiooni avamust ja mõtleme sealjuures ka oma peaga.»

SDE esimehe Jevgeni Ossinovski asemel saatesse tulnud Marina Kaljurand rõhutas, et dokumenti ennast tuleb võtta tervikuna.

Kaljurand tunnistas saates, et ränderaamistiku tõlke oleks võinud varem inimeste informeerimiseks üles panna. «Jah, see protsess oleks võinud olla teistsugune arutelu algatamisel, selgitamisel,» sõnas ta. «Aga pole mõtet enam surkida eilses päevas. Nüüd peame vaatama, kuidas me sellest välja tuleme.​»

Seeder ütles, et see, kui koalitsioonipartnerid on eri meelt, ei tähenda, et koalitsiooni ei ole. «Selles saate veenduda homme, kui on riigieelarve teine lugemine ja valitsuskoalitsioon on seal ühtne.»

Kaljuranna hinnangul on toetus rändeleppele riigikogus suur.

Seeder märkis aga, et Isamaa ja Keskerakonna koalitsioonipartner Sotsiaaldemokraatlik Erakond (SDE) manipuleerib nii parlamendi kui valitsusega. «Kõigepealt püüti mööda minna arutelust parlamendis. Veel natuke rohkem kui nädalapäevad tagasi välisminister Sven Mikser ütles, et selle teemaga parlamenti minna on äraspidine ja täiesti vale. Siis, kui valitsuses arutelude järel jäime erimeelsusele, sotsid otsustasid, et lõpetame nüüd arutelu valitsuses ja püüame valitsuse arutelust mööda minna nii, et läheme parlamenti,» rääkis ta.

Kas Isamaa lahkub koalitsioonist, kui riigikogu otsustab rändeleppega ühinemist toetada? «Meil ei ole küll kuhugi tagasi astuda,» sõnas Seeder. «Kuhu meil minna on? Kas heidaksime ühte Reformierakonnaga, kes juhtiva opositsioonierakonnana on välja öelnud, et nad toetavad ka pakti?» küsis ta. «Selles riigikogu koosseisus ei ole võimalik moodustada enamuskoalitsiooni, mis oleks rändepakti vastu.»

Samas tuleb märkida, et Reformierakond toetab ränderaamistikku vaid siis, kui valitsus võtab ränderaamistiku osas seisukoha.