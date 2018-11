Uueks siseministriks võib saada Katri Raik

Ligi kaks aastat siseministrina valitsuses olnud Andres Anvelt (SDE) teavitas eilse õhtu eel avalikkust ootamatult poliitikast lahkumisest. Anvelt loobub ministriportfellist ega lähe enne valimisi veidi rohkem kui kolmeks kuuks ka riigikokku. Samuti oleks Anvelt pidanud olema erakonna esinumber eelseisvatel riigikogu valimistel Ida-Virumaal. Poliitiliselt areenilt lahkumise põhjus on sügavalt isiklik – tervis.

«Olen olnud poliitikas kümme aastat, neist viis riigikogus ja kolm valitsuses. Oli selge plaan ka järgmise riigikogu töös osaleda, kuid viimasel paaril päeval on helisenud see kõige olulisem äratuskell ehk tervis. Ma ei saa endale lubada ega teha seda ka enda lähedastele, et eiran seda hoiatust ja töötan, kuni juhtub midagi väga tõsist,» selgitas Anvelt.