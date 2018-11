Usalduskriisis siplev koalitsioon kinnitab riigieelarve hääletuse eel üksmeelt

Ta toonitas, et kõik katsed kasutada praegust valitsuskriisi eelarve kinnitamise nurjamiseks ja poliitiliste pingete ning vastuolude täiendavaks üleskruvimiseks on äärmiselt vastutustundetud. «Loodan, et riigikogus jagub riigimehelikkust ning keegi ei ürita viia Eesti riiki määramatusse. Märtsivalimistele eelnevad kuud on väga halb aeg eelarvega tegelemiseks – piltlikult öeldes sõidab valimiskampaania siis otsustesse veelgi enam sisse,» sõnas Kõva.