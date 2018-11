Galerii ja blogi: siseminister Andres Anvelt teatas tagasiastumisest

Anvelt teatas avalduses, et lahkub poliitikast tervikuna ega lähe enne valimisi alles jäänud veidi rohkem kui kolmeks kuuks riigikokku. Lahkumise põhjus on sügavalt isiklik – tervis.

«Olen olnud poliitikas kümme aastat, neist viis riigikogus ja kolm valitsuses. Oli selge plaan ka järgmise riigikogu töös osaleda, kuid viimasel paaril päeval on helisenud see kõige olulisem äratuskell ehk tervis. Ma ei saa endale lubada ega teha seda ka enda lähedastele, et eiran seda hoiatust ja töötan kuni juhtub midagi väga tõsist,» selgitas Anvelt.

«Võtsin Andrese soovi poliitikast lahkuda vastu väga raske südamega. Muidugi saan ma aru, elu on meil kõigil üks ja tervisest tähtsamat ei ole. Aga valus on ikka, sest Andres on mulle enamat kui poliitiline võitluskaaslane. Andres on mu sõber. Eesti poliitika kaotab suure südamega riigimehe. Aitäh sulle, sõber, sinu panuse eest! Hoia end!» sõnas Ossinovski.