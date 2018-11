Isamaa ja Keskerakond toidavad liikmetega EKREt ja Eesti 200

Oma maailmavaadet alles selgitava Eesti 200 suurimateks doonoriteks on olnud pigem parempoolseteks peetavad Isamaa ja Reformierakond. Veel on värske erakond liikmeid saanud ka sotside ja Keskerakonna seast.

Viimase kahe kuu jooksul on enam kui sada lahkujat olnud Keskerakonnast, Reformierakonnast ja Isamaast. Erinevalt teistest erakondadest ei ole suutnud Isamaa uusi liikmeid leida ja seetõttu on nad ka ainus selgelt negatiivse saldoga erakond, nemad on 80 inimesega miinuspoolel. Isamaast lahkuvad partei juhtimise ja poliitilise suunaga rahulolematud inimesed, kes soovivad endale siiski poliitilist väljundit ja kuuluvust, sest enam kui kuuendik parteist lahkunuid on leidnud endale uue koduerakonna. Rahulolematust viimaste otsustega näitab seegi, et nelja päevaga on Isamaast lahkunud ligi 30 inimest.

Lisaks Eesti 200-le on selgelt oma liikmete arvu kasvatamas Eesti Konservatiivne Rahvaerakond (EKRE), mis on viimase kahe kuuga kasvanud enam kui 160 liikme võrra. Kusjuures, EKREga liitunute arv on tervelt 237.

EKRE sai oma praeguse nime 2012. aasta esimesel poolel, enne seda oli partei Rahvaliit. Enam kui kuue aastaga on EKRE juurde saanud natuke enam kui 2400 liiget, kusjuures liikmeskond kasvab neil kiirenevas tempos. Rahvaliidust EKREsse üle kandunud liikmeskond on uutest liikmetest ligi kümme aastat vanem.

Teine erakond, mis on viimastel kuudel suutnud massiliselt uusi liikmeid leida, on Keskerakond. Peaministriparteiga liitus ligi 170 inimest, aga nende seast oli ka peaaegu sama palju lahkujad, nii et saldo jäi ainult napilt plussi.

Ülejäänud parlamendierakonnad ja ka rohelised on paarikümne liikmega miinuses, kõik on leidnud küll uusi liikmeid, aga lahkujaid on siiski olnud rohkem.

Erakondade registrist saab vaadata ka liikmete vanust. Parlamendierakondadest on noorim keskmine vanus Reformierakonnal, paar kuud enam kui 44 aastat. Eakaim on EKRE seltskond 57 aastaga. Samas kõige nooruslikum on eelmise nädalal lõpul registreeritud Eesti 200, mille liikmete keskmine iga on napilt vähem kui 42 aastat.