Kui kolme erakonna esimehed pühapäeva õhtul pärast neljatunnist valitsuskriisi arutelu ajakirjanike ette astusid ja ütlesid, et ühtset lahendust ei ole, siis tegelikult oli plaan olemas. See oli väidetavalt olemas juba laupäeval. Tõsi, see polnudki ühtne, sest plaani polnud kaasatud Isamaad, kellest sotsid ja Keskerakond nüüd mööda sõita üritavad. Selle manöövri õnnestumine eeldab aga toetust Reformierakonnalt, kelle liikmed olid eile täielikus kahvlis, kuid mõtlesid välja kavala plaani.