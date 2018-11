Seeder: teeme kõik, et rändepaktiga ühinemine parlamendis toetust ei leiaks

«Minu arvates on see sotsiaaldemokraatide manipuleerimine: kord ei soovita teemat arutada parlamendis, välistatakse see, ja siis, kui valitsuses sobivat otsust ei saada, öeldakse, et aga nüüd arutame parlamendis. 9. novembril oli ta nii veendunud, et see on lausa äraspidine, kui viia see parlamendi saali ja sama erakond tuleb täna initsiatiivikalt, olles eestvedaja sellest protsessis,» viitas Seeder välisminister Sven Mikseri sõnavõtule 9. novembril.

Sven Mikser ütles 9. novembril ERRile järgmist: «Tegemist ei ole lepinguga. Riigikogu suur saal võib rändeteemat tervikuna arutada, aga antud juhul suure saali hääletus võibolla mõjuks äraspidiselt, sest muudaks selle olemuslikult õiguslikult mittesiduva leppe ju meie siseriikliku õiguse osaks. Olemata küll konstitutsiooniline jurist arvan, et see ei oleks mõistlik mõte.»

«See näitab praegu, et tegutsetakse põhimõttel «eesmärk pühendab abinõu» ja varasemad seisukohad ja hoiakud on muutunud. Ja kui nii ebastabiilselt inimesed kujundavad välispoliitikat ja see nende endi arvates on justkui üks olulisem välispoliitiline prioriteet, olen mina sügavalt mures.»

– Tuleme ÜRO ränderaamistiku toetamise hääletuse juurde tagasi. Kas Isamaal on plaan paigas, mida edasi teha?

Me teeme kindlasti kõik, mis võimalik, et paktiga ühinemine parlamendis toetust ei leiaks. Mõneti on hea, et see teemadering üles kerkis: valijatel on võimalik näha, kuidas erinevad saadikud, erakonnad hääletavad ja teha oma järeldused.

Lisaväärtusena näen, et kogu ränderaamistiku arutelu juures on paljude inimesed, poliitikud, ajakirjanikud, eksperdid teadvustanud, kui ebamäärane ja mitmetimõistetav võib olla ühe rahvusvahelise deklaratsiooniga, paktiga ühinemine. Hakkame tajuma, kuidas rahvusvaheline õigus kujuneb; kui me pimesi ei usu või ei usalda, et suudaksime olla olla ka seal kriitilised.

Teine asi on eri institutsioonide volitused: kas ja kes läheb sinna kohale ja millise mandaadiga. Siin on vaja suuremat selgust. See, et märtsis arutati teemat ja novembrikuuks ei olnud seda võimalik eesti keeles lugeda näitab, kui pealiskaudselt suhtuti sellesse, et Eesti ühiskonnas saaks seda põhjalikult arutada.

– Olete öelnud, et sotsiaaldemokraatide algatuse (ränderaamistiku arutelu viimine riigikokku) mõte on minna mööda Isamaa vastuseisust valitsuses. Seda avalduse eelnõud toetab ka peaministripartei Keskerakond. Mis tundega te üldse olete sellises valituses?

Poliitikat ei saa teha nõrganärvilised ja ainult selle järgi, kas meeldib, ei meeldi; on sümpaatne, ei ole sümpaatne. Siin tuleb lähtuda põhimõtetest, riiklikest huvidest. Loomulikult ei meeldi meile see, et riigikogu rändepaktiga ühinemise avalduse algatajate hulgas on sotsiaaldemokraadid, keskerakondlased, tõenäoliselt ka reformierakondlased ja võibolla keegi veel. Kui Reformierakond hääletaks vastu, siis tõenäoliselt see pakt heakskiitu ei leia.

– Ma saan aru, et ka nemad (Reformierakond – A.P.) ei ole väga ühtsel seisukohal.